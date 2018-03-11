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ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНЕ БИЗНЕС

Уверенность в себе


Такая женщина твердо стоит на ногах и может позволить себе выбирать среди лучших.

Мужской восторг

Вопреки стереотипам, мужчины любят не дурочек, а умных и эрудированных женщин, с которыми есть о чем поговорить.

Энергия

При грамотном подходе занятие любимым делом дарит не меньше эмоций и энергии, чем романтические отношения. 

Удобный график работы

Возможность свободно распоряжаться своим временем позволяет больше внимания уделять себе, семье, путешествиям и расширению кругозора.

КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ КУРС?


ЗОЛУШКА

Вы еще работаете по найму и пока не знаете, чем точно хотите заниматься. 

Тем не менее вы уверены, что хотите стать сама себе хозяйкой и готовы над этим работать.

ПРИНЦЕССА

Вы уже точно знаете, чем хотите заниматься, но вам не хватает знаний и опыта для того чтобы начать действовать.

ЦАРЕВНА

У вас уже есть свой бизнес,  который приносит вам удовольствие и радость. 

Однако вы хотите усовершенствовать свои навыки в продажах и освоить
современные способы продвижения.

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС -

Проходите обучение в любом удобном месте, в любое удобное время.

Удобный и понятный личный кабинет ученика 

Доступ к видеолекциям в любое время и в любом месте

Увлекательные домашние задания и отчеты

Вспомогательные файлы для освоения материала. 

Рекомендации книг и фильмов.

Постоянная техническая поддержка

Доступ к закрытому чату в Телеграм. Ежедневная мотивация от сокурсниц 

Закрытые вебинары с ответами на личные вопросы участниц

Онлайн-сертификат 
по окончанию курса

Доступ к курсу 3 месяца. Возможность продления

Доступ к закрытому чату в Телеграм остается с вами НАВСЕГДА.

Поддержка на живых встречах в Москве

- ПРОГРАММА КУРСА -


Часть 1

ВЫБОР НИШИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

На первом занятии мы разберем, как выбрать дело, которое будет приносить радость, удовольствие и доход. Вы определите свое позиционирование, целевую аудиторию и сделаете обзор конкурентного рынка.

Решим проблему бесполезных действий. Вы узнаете, какие действия приводят к результату, а какие просто создают эффект бурной деятельности и только отнимают время и деньги. Отработаете навык отличать важные дела от срочных, грамотно расставлять приоритеты и делегировать задачи.

Часть 2

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД

Чем же все-таки женский подход в бизнесе отличается от мужского? Как зарабатывать на любимом деле, не урабатываясь, оставаясь легкой и наполненной?

Мы подробно разберем особенности женского подхода и составим магический "прототип" вашего бизнеса, который будет заряжать вас энергией и вдохновлять на протяжении всего пути! 

Часть 3

ЛИЧНЫЙ БРЕНДИНГ

В этой части вы научитесь продавать не продавая. Для этого необходимо освоить навык "Быть интересной" и уметь о себе должным образом заявить миру. 

Мы разберем с вами ваш бизнес "по косточкам" - разложив его на десятки и сотни разных смыслов, для того чтобы вы четко понимали свои сильные стороны и конкурентные преимущества. У вас наберется огромный арсенал аргументов, почему клиент должен выбрать именно вас. 

Часть 4

УПАКОВКА

Прежде чем приступить к прямым продажам, необходимо «упаковать» ваш продукт так, чтобы его было глупо не купить.

Здесь мы разберем минимальный набор инструментов, необходимый для запуска процесса продаж при вложении 0 руб 0 копеек:

- Написание полезных и продающих текстов
- Наработка качественного и "вкусного" фото и видео контента. Элементарные навыки фотообработки и видеомонтажа. 
- Создание лэндингов и посадочных страниц (Да-да! Вы сами сможете сделать себе маленький сайт! Это просто ;)

Часть 5

ТРАФИК

Теперь пора позаботиться о том, чтобы о вас узнало как можно больше людей. Причем именно из вашей целевой аудитории (ЦА).

Начнем с создания потока клиентов из основных социальных сетей: ВКонтакте, Instagram и YouTube. Вы узнаете, как можно эффективно продавать даже со своих личных страниц и почему важно быть интересной и яркой личностью. Создадите свои первые группы и паблики и научитесь привлекать в них людей платными и бесплатными способами.

Мы разберем самые популярные ошибки, почему многие паблики НЕ работают и как сделать так, чтобы ваши страницы были не просто интересными, но и продающими.

Вы познакомитесь еще с десятками онлайн и оффлайн-инструментами по привлечению трафика и узнаете о сверхэффективном способе увеличения потока клиентов за счет усиления лояльности ваших клиентов ;)

Часть 6

ПРОДАЖИ

В этой части вы научитесь эффективному общению, личным продажам и отработаете навыки презентации как себя, так и своего продукта.

Вы отработаете скрипты (сценарии) общения по телефону. Научитесь отслеживать свою личную эффективность в общении с клиентом. Вы убедитесь, что отличительный подход женского бизнеса в том, чтобы максимально честно и искренне помочь клиенту сделать правильный выбор и решить его задачу.

Научитесь задавать грамотные вопросы, которые позволят легко и ненавязчиво доводить клиента до покупки.

После этого занятия вы непременно будете влюблять в себя и своей продукт любого за счет того, что сможете достойно позиционировать себя и оказывать почет и уважение каждому клиенту.

Часть 7

АВТОМАТИЗАЦИЯ

А теперь одна из самых увлекательных частей! Учимся автоматизировать рутинные процессы, чтобы высвободить время на себя-любимых и на семью!

Вы удивитесь, как много времени и денег можно сэконоить за счет грамотного внедрения современных онлайн-сервисов.

Вы научитесь вести CRM-систему, делать смс и e-mail рассылки, автозвонки, автовебинары, настроите онлайн-оплаты и многое другое. 

Часть 8

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Ну и напоследок, вы научитесь делать одновременно сотни задач с помощью современных сервисов делегирования.

Мы расскажем, как правильно работать с фрилансерами, как ставить перед ними задачи и как защитить себя от недобросовестных исполнителей. 

Кроме того, расскажем об основных стратегиях построения сильной и эффективной команды.

ОТЗЫВЫ 
НАШИХ 
УЧАСТНИЦ

МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ КАЖДОЙ УЧАСТНИЦЕЙ 
И РАДУЕМСЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ

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Женский бизнес на правополушарном рисовании

Анастасия Николаева

г.Чебоксары / Москва

Ниша: Мастер-классы по правополушарному рисованию

На своих мастер-классах Настя за один вечер может научить рисовать даже тех, кто никогда и кисти в руках не держал!

ДО: Зарабатывала на проведении мастер-классов в Чебоксарах 6000-8000 руб в месяц. Для участия в нашем курсе вживую, на два месяца переехала жить в Москву.

ПОСЛЕ: Проводит мастер-классы в Москве, Чебоксарах, Сочи, Благовещенске, и других городах. Зарабатывает до 300 000 руб в месяц. Набрала более 30 тысяч подписчиков в инстаграме. Переехала жить в Москву.

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Женский бизнес на дизайне одежды

Вероника

г.Лобня

Ниша: Дизайнер. Пошив эксклюзивной женской одежды и шуб на заказ

ДО: Ателье 14 кв м и доход 50 000 руб.

ПОСЛЕ: После прохождения курса переехала в более просторное помещение, где организовала экспериментальный цех по производству одежды и шоу рум.
Выпустила две капсульные коллекции одежды под своим брендом Veronika Weimar и увеличила доход до 200 000 руб.

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Женский бизнес на астрологии

Надежда

г.Москва

Ниша: Консультации по астрологии и развитию женственности

ДО: Работала в офисе в руководящей должности в сфере архитектуры и мечтала о своем деле. Очень хотела иметь в окружении много счастливых девушек. К моменту начала курса только закончила две школы по астрологии. 

ПОСЛЕ: Во время прохождения курса выполняла все задания по максимуму и уже за время обучения заработала первые гонорары, которые перекрыли стоимость участия в обучении. Ушла с работы по найму и стала заниматься исключительно любимым делом - помогать девушкам стать более женственными и найти свое предназначение с помощью астрологии ;)

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Женский бизнес на уходе за волосами

Светлана

г.Москва

Ниша: Уход за волосами

ДО: Работала в крупном банке. Зарабатывала до 60 тыс рублей в месяц. На досуге на дому делала подругам кератиновое выпрямление волос. Мечтала превратить любимое увлечение в доходное дело и уйти с работы по найму.

ПОСЛЕ: Беспрекословно выполняла все задания в курсе. Делала все домашние задания!
Благодаря развитию инстаграма, стала получать все больше и больше клиентов, в том числе среди звезд.
Через два месяца после окончания курса ушла с работы в банке, т.к. стала зарабатывать на волосах больше, чем на основной работе.
Получила предложение приехать в Грозный сделать процедуры "оптом" большому числу девушек. Затем во Францию, потом в Италию и Казахстан. Стала хозяйкой своего времени и получает огромное удовольствие от заработка на любимом деле, который теперь составляет более 200 000 руб.!

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Женский бизнес на организации балов

Мария

г.Москва

Ниша: Организация балов

ДО: Организовывала в Челябинске небольшие тренинги, где собирала максимум 50 человек.

ПОСЛЕ: Впервые организовала большой бал в Челябинске не смотря на то что никто не верил, что это возможно! На первом балу было уже более 300 человек!
Маша весь город смогла поднять на уши с этим событием ;) Подключила все городские СМИ и привлекла много качественных партнеров. Особое внимание уделила упаковке: сама сделала лэндинг, настроила соц.сети и рекламу.

Обязательно посмотрите видео и убедитесь сами, какая Маша молодец!

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Женский бизнес на имбирных пряниках

Елена

г.Зеленоград

Ниша: Изготовление имбирных пряников

ДО: Работала на основной работе бухгалтером и, в свободное время, занималась изготовлением имбирных пряников. Считала это своим увлечением и хобби, на котором зарабатывала максимум 5000 руб.

ПОСЛЕ: В начале прохождения курса Женский бизнес поставила себе цель увеличиться в 4 раза и заработать 20 000 руб. Какого же было ее удивление, когда к концу курса она заработала более 180 000 руб! Благодаря тому, что Лена использовала абсолютно все инструменты продвижения, в какой-то момент клиентов стало так много, что она даже не смогла справиться с заказами и пришлось многим даже отказывать!

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Женский бизнес на организации фотосессий

Анна

г.Москва

Ниша: Организация профессиональных фотосессий. Аренда фотостудии

ДО: На курс Анна пришла без понимания о том, чем бы хотела заниматься. В то время она работала по найму и параллельно искала себя.  

ПОСЛЕ: На курсе осознала свою нишу - организация фотопроектов. Уже во время обучения стала организовывать свои первые фотосессии, которые, благодаря "оптовой" фотосъемке, стоили существенно меньше, чем у обычных фотографов. При этом, не теряя качества услуги.
На каждой такой фотосессии Анна стала зарабатывать в среднем 20 000 руб.
Спустя время ушла с работы по найму и открыла собственную фотостудию. Прошла обучение на fashion-фотографа.

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Женский бизнес на брачном агенстве

Инна

г.Москва

Ниша: Брачное агенство

ДО: Работала руководителем отделения крупного банка. Высокая заработная плата, но полное отсутствие личной жизни и свободы деятельности.

ПОСЛЕ: Ушла с работы по найму. Открыла успешное брачное агенство "Посольство брака". Благодаря сохранившимся связям с вип-клиентами из банковской сферы и сотрудничеству с нашей школой, смогла быстро собрать солидную клиентскую базу.

Уже за первые полгода работы "создала" более 40 пар, 7 из которых официально поженились. Одна из пар даже успела родить ребенка ;)

- КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ -

ШАГ #1

Оплачиваете участие и ожидаете даты начала потока.

ШАГ #2

Получаете доступ в личный кабинет с видеоуроками и вспомогательными материалами, а также в закрытый чат в Телеграм

ШАГ #3

Выполняете домашние задания, чтобы получить доступ к следующему уроку. 

ШАГ #4

Для ВИП-участниц:
Участвуете в вебинарах, где можете задавать свои личные вопросы тренерам в прямом эфире

- ОСНОВНЫЕ ВЕДУЩИЕ КУРСА -

Дмитрий СОРОКА

  • Основатель школы "Феномен"
  • Звездный психолог, автор 3 книг, ресторатор
  • Постоянный эксперт центральных федеральных телеканалов

Ирина КЛЕЙМАН

  • Основатель и директор школы "Феномен"
  • Специалист по личному пиару и интернет-продвижению
  • "Многорукий многоног" :)

СТАРТ НОВОГО ПОТОКА
11 марта 2018 г.

"ПРИНЦЕССА"

10 900

РУБЛЕЙ

Доступ ко всем урокам без проверки домашних заданий и обратной связи

Таблицы, чек-листы, видеоинструкции

Доступ в закрытый чат Telegram

Увлекательные домашние задания

Доступ ко всем материалам на 3 месяца

Четыре закрытых прямых эфира с ответами на ваши личные вопросы от Ирины

5 личных еженедельных консультаций с Ириной Клейман

ТО ЧТО НАДО

"КОРОЛЕВА"

19 900

РУБЛЕЙ

Доступ ко всем урокам с проверкой домашних заданий и обратной связью

Таблицы, чек-листы, видеоинструкции

Доступ в закрытый чат Telegram

Увлекательные домашние задания

Доступ ко всем материалам 5 месяцев

Четыре закрытых прямых эфира с ответами на ваши личные вопросы от Ирины

5 личных еженедельных консультаций с Ириной Клейман

"ЛИЧНЫЙ ПОДХОД"

45 000

РУБЛЕЙ

[ ТОЛЬКО 5 МЕСТ ]

Доступ ко всем урокам с проверкой домашних заданий и обратной связью

Таблицы, чек-листы, видеоинструкции

Доступ в закрытый чат Telegram

Увлекательные домашние задания

Доступ ко всем материалам 6 месяцев

Четыре закрытых прямых эфира с ответами на ваши личные вопросы от Ирины

5 личных еженедельных консультаций с Ириной Клейман

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА! ;) 

БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИЦ!ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖЕН ФЕНОМЕН

shkolafenomen@gmail.com

Индивидуальный предприниматель Сорока Дмитрий Владимирович
Юридический адрес: Московская область, г. Мытищи, ул Борисовка, д.20А, кв. 291
ИНН 7609 0038 4036 от 31.05.1999 
ОГРН 312760425000010 от 06.09.2012

Звонок по России бесплатный

8 800 555 70 37

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