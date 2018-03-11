Теперь пора позаботиться о том, чтобы о вас узнало как можно больше людей. Причем именно из вашей целевой аудитории (ЦА).

Начнем с создания потока клиентов из основных социальных сетей: ВКонтакте, Instagram и YouTube. Вы узнаете, как можно эффективно продавать даже со своих личных страниц и почему важно быть интересной и яркой личностью. Создадите свои первые группы и паблики и научитесь привлекать в них людей платными и бесплатными способами.

Мы разберем самые популярные ошибки, почему многие паблики НЕ работают и как сделать так, чтобы ваши страницы были не просто интересными, но и продающими.

Вы познакомитесь еще с десятками онлайн и оффлайн-инструментами по привлечению трафика и узнаете о сверхэффективном способе увеличения потока клиентов за счет усиления лояльности ваших клиентов ;)