8 800 555 70 37
Уверенность в себе
Такая женщина твердо стоит на ногах и может позволить себе выбирать среди лучших.
Мужской восторг
Вопреки стереотипам, мужчины любят не дурочек, а умных и эрудированных женщин, с которыми есть о чем поговорить.
Энергия
При грамотном подходе занятие любимым делом дарит не меньше эмоций и энергии, чем романтические отношения.
Удобный график работы
Возможность свободно распоряжаться своим временем позволяет больше внимания уделять себе, семье, путешествиям и расширению кругозора.
Вы еще работаете по найму и пока не знаете, чем точно хотите заниматься.
Тем не менее вы уверены, что хотите стать сама себе хозяйкой и готовы над этим работать.
Вы уже точно знаете, чем хотите заниматься, но вам не хватает знаний и опыта для того чтобы начать действовать.
У вас уже есть свой бизнес, который приносит вам удовольствие и радость.
Однако вы хотите усовершенствовать свои навыки в продажах и освоить
современные способы продвижения.
Проходите обучение в любом удобном месте, в любое удобное время.
Удобный и понятный личный кабинет ученика
Доступ к видеолекциям в любое время и в любом месте
Увлекательные домашние задания и отчеты
Вспомогательные файлы для освоения материала.
Рекомендации книг и фильмов.
Постоянная техническая поддержка
Доступ к закрытому чату в Телеграм. Ежедневная мотивация от сокурсниц
Закрытые вебинары с ответами на личные вопросы участниц
Онлайн-сертификат
по окончанию курса
Доступ к курсу 3 месяца. Возможность продления
Доступ к закрытому чату в Телеграм остается с вами НАВСЕГДА.
Поддержка на живых встречах в Москве
ВЫБОР НИШИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
На первом занятии мы разберем, как выбрать дело, которое будет приносить радость, удовольствие и доход. Вы определите свое позиционирование, целевую аудиторию и сделаете обзор конкурентного рынка.
Решим проблему бесполезных действий. Вы узнаете, какие действия приводят к результату, а какие просто создают эффект бурной деятельности и только отнимают время и деньги. Отработаете навык отличать важные дела от срочных, грамотно расставлять приоритеты и делегировать задачи.
ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
Чем же все-таки женский подход в бизнесе отличается от мужского? Как зарабатывать на любимом деле, не урабатываясь, оставаясь легкой и наполненной?
Мы подробно разберем особенности женского подхода и составим магический "прототип" вашего бизнеса, который будет заряжать вас энергией и вдохновлять на протяжении всего пути!
ЛИЧНЫЙ БРЕНДИНГ
В этой части вы научитесь продавать не продавая. Для этого необходимо освоить навык "Быть интересной" и уметь о себе должным образом заявить миру.
Мы разберем с вами ваш бизнес "по косточкам" - разложив его на десятки и сотни разных смыслов, для того чтобы вы четко понимали свои сильные стороны и конкурентные преимущества. У вас наберется огромный арсенал аргументов, почему клиент должен выбрать именно вас.
УПАКОВКА
Прежде чем приступить к прямым продажам, необходимо «упаковать» ваш продукт так, чтобы его было глупо не купить.
Здесь мы разберем минимальный набор инструментов, необходимый для запуска процесса продаж при вложении 0 руб 0 копеек:
- Написание полезных и продающих текстов
- Наработка качественного и "вкусного" фото и видео контента. Элементарные навыки фотообработки и видеомонтажа.
- Создание лэндингов и посадочных страниц (Да-да! Вы сами сможете сделать себе маленький сайт! Это просто ;)
ТРАФИК
Теперь пора позаботиться о том, чтобы о вас узнало как можно больше людей. Причем именно из вашей целевой аудитории (ЦА).
Начнем с создания потока клиентов из основных социальных сетей: ВКонтакте, Instagram и YouTube. Вы узнаете, как можно эффективно продавать даже со своих личных страниц и почему важно быть интересной и яркой личностью. Создадите свои первые группы и паблики и научитесь привлекать в них людей платными и бесплатными способами.
Мы разберем самые популярные ошибки, почему многие паблики НЕ работают и как сделать так, чтобы ваши страницы были не просто интересными, но и продающими.
Вы познакомитесь еще с десятками онлайн и оффлайн-инструментами по привлечению трафика и узнаете о сверхэффективном способе увеличения потока клиентов за счет усиления лояльности ваших клиентов ;)
ПРОДАЖИ
В этой части вы научитесь эффективному общению, личным продажам и отработаете навыки презентации как себя, так и своего продукта.
Вы отработаете скрипты (сценарии) общения по телефону. Научитесь отслеживать свою личную эффективность в общении с клиентом. Вы убедитесь, что отличительный подход женского бизнеса в том, чтобы максимально честно и искренне помочь клиенту сделать правильный выбор и решить его задачу.
Научитесь задавать грамотные вопросы, которые позволят легко и ненавязчиво доводить клиента до покупки.
После этого занятия вы непременно будете влюблять в себя и своей продукт любого за счет того, что сможете достойно позиционировать себя и оказывать почет и уважение каждому клиенту.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
А теперь одна из самых увлекательных частей! Учимся автоматизировать рутинные процессы, чтобы высвободить время на себя-любимых и на семью!
Вы удивитесь, как много времени и денег можно сэконоить за счет грамотного внедрения современных онлайн-сервисов.
Вы научитесь вести CRM-систему, делать смс и e-mail рассылки, автозвонки, автовебинары, настроите онлайн-оплаты и многое другое.
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Ну и напоследок, вы научитесь делать одновременно сотни задач с помощью современных сервисов делегирования.
Мы расскажем, как правильно работать с фрилансерами, как ставить перед ними задачи и как защитить себя от недобросовестных исполнителей.
Кроме того, расскажем об основных стратегиях построения сильной и эффективной команды.
МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ КАЖДОЙ УЧАСТНИЦЕЙ
И РАДУЕМСЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ
ШАГ #1
Оплачиваете участие и ожидаете даты начала потока.
ШАГ #2
Получаете доступ в личный кабинет с видеоуроками и вспомогательными материалами, а также в закрытый чат в Телеграм
ШАГ #3
Выполняете домашние задания, чтобы получить доступ к следующему уроку.
ШАГ #4
Для ВИП-участниц:
Участвуете в вебинарах, где можете задавать свои личные вопросы тренерам в прямом эфире
Дмитрий СОРОКА
Ирина КЛЕЙМАН
ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖЕН ФЕНОМЕН
shkolafenomen@gmail.com
Индивидуальный предприниматель Сорока Дмитрий Владимирович
Юридический адрес: Московская область, г. Мытищи, ул Борисовка, д.20А, кв. 291
ИНН 7609 0038 4036 от 31.05.1999
ОГРН 312760425000010 от 06.09.2012
Звонок по России бесплатный
8 800 555 70 37